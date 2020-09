El entrenador paraguayo enfrentó a los medios tras la derrota de Colo-Colo.

En conferencia de prensa el DT fue autocrítico con la caída alba: "Tengo que reconocer que hicimos un muy mal partido. Lejos lo peor que me ha tocado vivir hasta ahora, no generamos ocasiones de gol, no tuvimos la pelota, no hicimos nada de lo planificado y este rendimiento nos deja muy preocupados por la posición en la que estamos", expresó.

Además agregó que, "asumo totalmente la responsabilidad, tal vez me haya equivocado en la elección al principio de los jugadores, en tratar de llevar esta idea de la dosificación. Lo que ocurre dentro del campo es responsabilidad mía, no hicimos lo que teníamos que hacer desde un principio y se vio muy mal el equipo. En el segundo tiempo tratamos de cambiar un poco la figura del equipo, pero no lo logramos y caímos en la desesperación, eso nos lleva a un camino peor".

Para finalizar ,aseguró que: "Nos queda nada más que trabajar, tenemos poco tiempo y el sábado hay una revancha, donde todos juntos trataremos de levantar esto", sentenció.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gualberto Jara: "Acá estamos todos conscientes de que estamos en Colo-Colo y que no podemos estar en esta posición con este rendimiento. No sé si estamos a tiempo de pelear el Campeonato, pero no podemos seguir con este rendimiento".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) September 9, 2020

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gualberto Jara: "Yo me siento con toda la fuerza, siento el respaldo de los jugadores. Es un momento en que cada uno tiene que poner lo mejor de sí para salir adelante. Nos quedan partidos muy importantes".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) September 9, 2020