La periodista de ESPN sufrió una "funa" por algunos insultos que redactó hace un tiempo en contra de la U.

"Y sí, todos tenemos 'tejado de vidrio'. No pretendo darle clases de moral a nadie. Pero así como hablaba sin pensar, en base a conceptos y lenguaje malamente normalizados en el fútbol, pude ver mis errores y enmendarlos. Doy la cara y no me escondo. Sépanlo también", aseveró.

"He aprendido y evolucionado con el paso del tiempo. Por eso, ser la mejor versión de mí misma es lo que busco. Esas referencias fueron parte de una Grace que sabía poquísimo de la vida, del respeto hacia la mujer (incluso hacia mí misma). Por mis mismos errores con el uso del lenguaje, es que esto es tan importante para mí", comentó.

"Y por último y no menos importante. Agradezco que me saquen estas cosas en cara, porque much@s lo siguen diciendo, cantando y aplaudiendo. A esa edad saltaba en la galería y no lo veía ni me lo cuestionaba. Menos mal entendí y aprendí. ¡Buena semana!", cerró.