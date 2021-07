Gonzalo Jara, ex zaguero nacional Gonzalo Jara, hoy a la espera de definir su futuro en el fútbol mexicano, aseguró que estuvo atento al desempeño de la selección chilena en la Copa América en Brasil y contó que aún se siente útil para la Roja de todos.

"Uno siempre tiene la esperanza de volver a jugar por la selección. Pero yo soy respetuoso del cuerpo técnico actual y de los jugadores que han llamado tanto para jugar Clasificatorias como para la Copa América", comentó Jara en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Claro que da algo de lata o nostalgia no estar en la selección, pero esa decisión es del cuerpo técnico", añadió.

Respecto a lo mostrado por sus ex compañeros en el histórico bicampeonato, Jara explicó que "vi a un equipo que compitió como nos tiene acostumbrados. Contra Brasil, el equipo hizo un correcto partido. Lástima que quedamos eliminados. Pero me reafirma que todavía la generación es y seguirá siendo el gran sostén de la selección. Muchos hablan de recambio, pero al final eso se tiene que dar de forma natural ¿O usted cree que nosotros llegamos y nos instalamos de una? Todo se fue dando de forma natural".

"Obvio que ya van pasando los años y no seremos eternos, pero yo los veo todavía muy vigentes. Y serán los mismos que pelearán por estar en el Mundial de Qatar", agregó.

Y al ser consultado sobre sus opciones de volver al equipo de Lasarte, Jara fue enfático: "¿Y por qué no? Pero no voy a estar presión para que me llamen. Uno tiene que rendir para jugar por la selección. Aunque muchos futbolistas no jugaban en clubes y terminaban en gran nivel", aseguró.

