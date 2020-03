El ex volante de Universidad de Chile se refirió a los problemas en el vestuario de la selección chilena de fútbol.

Cuando quedan sólo algunos días para que comiencen las clasificatorias para Qatar 22, el defensor se refirió al cuestionado recambio de La Roja: “El recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary (Medel), a un Alexis (Sánchez), a un Bravo, a un Vidal, a un Charles (Aránguiz) hay que aprovecharlos al máximo. Una Selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse de a poco”, comentó en conversación con Las últimas noticias".

Jara no fue considerano en la nómina de Reinaldo Rueda y no estuvo para el reencuentro entre Arturo Vidal y Claudio Bravo: “me lo perdí. Qué le puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué más les puedo comentar. Hay que pensar en las Eliminatorias”, aseguró el jugador formado en Huachipato.

Sobre la posibilidad de regresar a selección, Jara no toma en cuenta las críticas en su contra: “no hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual”, cerró.