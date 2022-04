Gonzalo Jara tiene dos curiosos candidatos para la banca de la Roja

Gonzalo Jara, ex referente de La Roja, conversó sobre este tema con Las Últimas Noticias y avisó de entrada que “Siempre he creído en los procesos a largo plazo, sobre todo en una Selección porque es lo que al final ayuda a llegar a un Mundial. Si no se hace ese proceso natural es una tontera, porque pocas selecciones cambian entrenador en medio del camino”-

El ex Colo Colo y Universidad de Chile se la jugó con un candidato: “Escuchaba a Jean (Beausejour) de Seba (Beccacece). A mi me encantaría, trabaja muy bien. Yo tuve la mejor versión de Sebastián en la U también. Desde su trabajo, los principios futbolísticos son los mismos”.

"Obvio con más experiencias, pero su forma de trabajar, de ver el fútbol no ha cambiado, al menos eso veo en el fútbol”, complementó sobre el actual estratega de Defensa y Justicia de Argentina.

Además, dijo que: “Ahora hay entrenadores que la ANFP está muy lejos de poder traerlos por tema económico, pero a mí me gusta el Muñeco Gallardo por el convencimiento a sus jugadores y la forma que juega River”.

“Puede ser más caro, pero va a tener a un entrenador que tiene una trayectoria, un respeto y una idea futbolística que le a servir a la Selección. No sé cuál es la situación de los entrenadores. Antes que llegara Lasarte había 20 nombres”, cerró.