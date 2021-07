Gonzalo Jara rompió el silencio tras acusación de abandono a sus hijos

El defensor chileno, Gonzalo Jara, se refirió a las acusaciones de su ex mujer, quien lo acusó de no pagar la pensión y tener abandonados a sus hijos.

Gran sorpresa causó hace algunos días la ex esposa de Gonzalo Jara en una entrevista con la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez. Así, Roksana Luengo acusó al jugador de abandonar a sus hijos, acusando que "es una persona sin alma, sin corazón".

Y, tras varios días sin saber nada, el actual defensor del Tijuana de México rompió el silencio a miles de kilómetros de distancia. Y, en diálogo con Las Últimas Noticias, rechazó la acusación de su ex mujer en su contra y aclaró lo sucedido.

"Esas cosas duelen, tengo todos los comprobantes de los pagos que se han realizado y me corresponden. Eso está en manos de mi abogado. No es cierto que haya descuidado a mis hijos", disparó el ex Universidad de Chile.

Jara reconoce que siempre ha sido responsable con sus obligaciones de padre. Además, aclara que debido a que actualmente juega en México no ha podido verse con sus hijos.

"Soy un futbolista profesional y sé que tengo que mantener a mis hijos, pero por razones profesionales me he visto obligado a estar fuera de Chile. Con todo el dolor que trae estar lejos de la familia y en cuanto a no poder verlos, es netamente porque estoy viviendo en México", argumentó en su defensa.

Añade que "la última vez que fui a Chile los vi, pero después me tuve que devolver. Acá no tiene nada que ver la pandemia ni otras cosas", detalló. Esto con el fin de contestar a las palabras emitidas por Luengo en un Live de Instagram.

Situación en la cual lanzó durísimas declaraciones sobre el ex central de Huachipato y Colo Colo. "Lo desconozco totalmente, nunca pensé que era una persona sin alma y sin corazón", reconoció en dicha oportunidad.

Para cerrar, el bicampeón de América con La Roja indicó que "no me estoy victimizando ni mucho menos. Es una lástima esta situación porque los más perjudicados son los niños. No quiero que mis hijos piensen que mi silencio es porque no me importan".