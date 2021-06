Gonzalo Jara es acusado por su ex esposa por abandonar a sus hijos

El bicampeón de América, Gonzalo Jara, fue acusado por Roxana Luengo en una entrevista con la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

Una durísima acusación cayó sobre Gonzalo Jara proveniente de su ex esposa, Roxana Luengo. Esto en conversación con la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, en una transmisión en vivo. Y reveló que el defensor no se hace cargo de la mantención de sus hijos.

La pareja permaneció unida por un matrimonio de varios años, pero hace algún tiempo se separaron, quedando pendiente el divorcio. Cabe señalar que mientras la relación duró, la pareja tuvo tres hijos.

"Lo desconozco totalmente, creo que es una persona sin alma, sin corazón", partió acusando Roxana Luengo en la entrevista notablemente afectada con la compleja situación.

"A mis hijos le han faltado muchas cosas, dentista, por ejemplo. Mi hijo mayor le duelen sus muelas, saqué a mi hija del jardín porque él no paga. Cada dos meses me manda un poco de dinero", disparó la mujer.

"Los niños no se mantienen con un llamado cada dos semanas. Me duele que su padre no vea a su hija y menos que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos. No estoy pidiendo para mí, ni para comprarme cosas, yo lucho por mis hijos", añadió con tono angustiado.

"Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo", comentó con respecto a la demanda que hizo en contra del ex Universidad de Chile. Quien la bloqueó y dejó abandonados a sus hijos.

"Mi intención no es hacer daño, yo quiero lo que corresponde, estoy sacando la voz por mis hijos… oculté cosas para no joderle su carrera", complementó.

"Que Gonzalo me desbloquee, me llame y se siente a conversar conmigo, que me diga realmente lo que le pasa (…) Si es hombrecito que de cara", lanzó para terminar.