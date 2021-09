Gonzalo Jara y su regreso al fútbol chileno: “No vengo a robar”

Gonzalo Jara llegó hace 8 días a Chile y esta semana espera comenzar los entrenamientos en Unión La Calera, lo que marca su regreso al fútbol chileno tras pasos por Argentina y México.

"Entre dirigentes se entendieron y eso permitió mi llegada a Chile. Estoy feliz. Si bien tuve un paso cuando volví a la U, la mayor parte de mi carrera la hice en el extranjero, así que contento con este nuevo desafío”, expuso el futbolista de 36 años.

"No vengo con ánimo de revancha, ni a retirarme o robar. El otro día leí las declaraciones de Fabián Orellana, al que le poco menos le preguntaban si venía a morir futbolísticamente a Chile y me pareció que es una falta de respeto por su trayectoria. En mi caso creo que estoy físicamente bien y creo que, si no me pasa nada, puedo jugar hasta los 40 años“, argumentó el ex seleccionado nacional.

“Pienso hacer el curso de entrenador y aprender cosas de cómo ver el fútbol. En Argentina ya había iniciado el curso y tengo que ver si se puede convalidar”, cerró Gonzalo Jara.

¡BIENVENIDO GONZALO JARA 🔴⚪️!



Le damos la bienvenida a nuestro nuevo defensor Gonzalo Alejandro Jara Reyes 💪🏻 que defenderá la camiseta cementera 🔴⚪️.



¡El mayor de los éxitos Jarita 🔴⚪️!#vamoscalera pic.twitter.com/m1Q7OYGIyk — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) September 21, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.