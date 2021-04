Gonzalo Higuaín se cansó: "Me juzgan por estar gordo, barbudo o pelado"

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, se mostró molesto ante las distintas críticas que recibe por parte de los medios y los hinchas.

Gonzalo Higuaín, delantero argentino del Inter de Miami en la liga de Estados Unidos, apareció con unas potentes declaraciones. El ex Juventus dio una larga entrevista donde se refirió a su nueva vida. En eso, afirmó que las críticas ya no le afectan como antes.

"Todos te juzgan, y ya no futbolísticamente. Porque hace algunos años que ni los medios ni los hinchas lo hacen futbolísticamente. Sino si estás gordo, si estás flaco, si estás pelado... Me pelé y me dejé la barba larga y me convertí en noticia", señaló en conversación con La Nación.

Añadió que "te pelás y sos noticia..., bueno, eso habla de la importancia de uno también. Sí, es alto el precio a pagar, pero convivís con eso y siempre supe que iba a suceder. No puedo decir que me sorprendió".

"Antes me dolía, no voy a negarlo, no sería sincero negarlo, he sufrido y la he pasado mal. Pero digamos que desde la llegada de mi hija, que va a cumplir tres años, ella me fue cambiando un poco mis sensibilidades. Con ella terminé de entender que hay cosas mucho más importantes que 'el qué dirán' de uno", confesó.

Al ser consultado sobre Lautaro Martínez, el “Pipa” fue claro. “Puede llegar el momento, tal vez en un Mundial o en una Copa América, que te toca la desgracia de errar un gol clave, y ya Lautaro no es más Lautaro. No sirve más, y esto y lo otro. Le diría, entonces, que ni hay que creerse el mejor ni creerse el peor".

Con respecto a su vida actual en el Inter Miami, club del que es dueño David Beckham, el trasandino dejó su objetivo a la vista. "Quiero ser campeón para quedar en la historia siendo campeones en el segundo año tras la fundación del club".

Para finalizar, sobre un eventual retiro del fútbol en los próximos años, reconoció que "no voy a estar adentro del fútbol. Lo tengo decidido. Cuando dejé la selección me comencé a preparar para el futuro, y ya supe que ese futuro no sería en el fútbol. Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí".