Gonzalo Fouillioux y el nuevo DT de la U: "está al nivel de Quinteros y Holan"

El periodista Gonzalo Fouillioux se refirió a la eventual llegada de Mauricio Pellegrino a la U y lo tildó como un "DT con pergaminos".

"La verdad a mí de todos los nombres que han sonado es el que más me gusta", comenzó diciendo el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Primero, es cosa de ver sus números y su carrera, es verdad que no tiene títulos pero dirigió a Independiente, dirigió a Vélez Sarfield, dirigió en España, dirigió en Inglaterra, dirigió a un muy buen Estudiantes de La Plata, entonces sabe lo que es dirigir equipos grandes. Después, yo le he preguntado a dos futbolistas que lo dirigieron y me hablaron muy bien como gestor de grupo, como análisis de rival. Yo creo que es un técnico con bastantes pergaminos", agregó el panelista.

"Para mí, está al nivel de Gustavo Quinteros y Ariel Holan. Dirigió en Europa y ni Quinteros ni Holan lo han hecho, si bien los otros dos tienen más títulos y ya están consolidados acá, pero Pellegrino es un DT con pergaminos", cerró.