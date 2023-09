Gonzalo Fouillioux no quiere revelar al equipo de sus amores

Gonzalo Fouillioux abordó un tema poco transparente en el periodismo chileno, El panelista del reconocido programa Todos Somos Técnicos fue invitado al espacio Buenas Noches a Todos que conduce Eduardo Fuentes.

Fuentes le preguntó por el equipo de sus amores: “Ya llegará el momento de decir todo. Yo siento que eso es algo que muchos periodistas lo hacen que blanquean del equipo que son, yo creo que no me suma en este momento porque hay mucho hate en las redes sociales”, señaló de entrada.

“Quizás si no tuviese que estar tan vinculado al fin de semana tras fin de semana con diferentes cosas que se juegan podrían ser más natural”, agregó Gonzalo Fouillioux.

Finalmente, remarcó que: “yo creo que todavía no es el momento, pero a mí me gusta mucho una manera de sentir y de expresar el fútbol y me pasa también que me entusiasman ciertos equipos que no es necesariamente el equipo que me gusta. Hay equipos que quiero que les vaya bien porque me representa y defiende los ideales como yo veo el fútbol: los tipos valientes, protagonistas y que respetan la pelota”.

Rodrigo Herrera no tiene problemas en nombrar al Cacique como el equipo que sigue desde que era niño: "Primero que todo yo soy hincha de Colo Colo, no de la U. En su minuto complica porque sobre todo antes había gente que no entendía eso porque uno iba a defender lo indefendible, pero en mi caso yo tengo super claro que lo primero es ser periodista”, aseguró el ex rostro de Mega.

“Nunca me complicó criticar a Colo Colo. Incluso, ahora que estamos en el tramo final yo quiero que salga campeón Cobresal porque le haría muy bien al fútbol chileno que finalmente un equipo que desde la humildad termine consiguiendo un logro”, enfatizó el periodista que actualmente trabaja en CNN.