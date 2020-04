El ex capitán de los albos manifestó que se fue dolido del Monumental y que se quería retirar en 2019 en Macul.

El lateral derecho es reconocido por la hinchada del Popular como un referente del club, su salida en el 2018 no fue la que él y los fanáticos esperaban.

“Nunca me descarto, pero creo que las posibilidades de volver a Colo Colo como jugador son muy difíciles y creo que ya no se va a dar. Mi intención era retirarme en Colo Colo que es donde hice casi toda mi carrera. Yo por ahora estoy pensando en otras cosas, yo encantado, pero no creo que se de”, aseguró a Radio Cooperativa.

“En esta profesión uno siempre quiere jugar. No me tocó hacerlo en los últimos meses en Colo Colo, pero siempre fui feliz ahí e incluso así estaba dispuesto a renovar un año más. Lo pasé bien en el último año y medio, me quedo más con lo positivo que con lo negativo”, profundizó.

Además, reveló que “me hubiese gustado que fuera distinto e hice todo lo posible. Ahora estaría hablando como alguien que se retiró porque mi intención era hacerlo el año pasado, pero no se pudo, es una pena para mí y para los hinchas que quieren que me retire ahí, no se puede retroceder el tiempo”.

Y también que se fue con sensaciones encontradas con algunas personas del club, aunque no quiso dar nombres: “Siempre hay personas de las que uno se decepciona, de compañeros, técnicos y dirigentes. Yo soy una persona que siempre voy a mirar a la cara a los demás, siempre fui claro y correcto”, sentenció.