La U está decimosexta y de momento, está fuera de peligro. Sin embargo, si Iquique desciende de manera directa por la tabla general hará correr la lista en la tabla ponderada y la el cuadro azul puede caer en el temido repechaje por no descender.

Gonzalo Espinoza fue consultado en conferencia de prensa por esta posibilidad y si han conversado en el vestuario el hecho de que perder ante Deportes Iquique les serviría.

"No lo hemos hablado, si fuera en la última fecha uno puede pensarlo, pero no es la última fecha, jugamos el 24 con ellos, pero después quedan cuatro fecha casi, entonces no se puede pensar eso", explicó.

Cabe recordar que Universidad de Chile supera en la Acumulada a Universidad de Concepción y Deportes Iquique, por eso es que los "Bullaneros" esperan que los Dragones Celestes no terminen últimos.

¿La opción de dejarse perder con Iquique? “Si quedara la última fecha se podría pensar", Gonzalo Espinoza merece ser castigado por su falta de espíritu deportivo. ¿Profesional? pic.twitter.com/woevOddYVT — Hernan Fonseca (@PelaoHechicero) January 12, 2021