Gonzalo Espinoza reveló el nombre que le pondrá a su hijo en honor a la U

El mediocampista de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, reveló el nombre de su cuarto hijo, y lo bautizará en honor al elenco azul.

Uno de los grandes referentes de Universidad de Chile en la presente temporada es el volante Gonzalo Espinoza. Es líder en el camarín, además de titular, y el jugador de 31 años termina contrato a fin de año, y sus deseos están puestos en seguir en el equipo del cual es hincha.

Y tanto es su amor por la U, que aprovechará la llegada de su cuarto hijo para hacer un notable gesto. Por eso, en conversación con La Tercera confesó que "estamos esperando un hijo. Ya tiene cinco meses y se llamará Santino León. Es un poco obvio el porqué se llamará así, ¿no?".

El cuarto hijo del “Bulldog” nacerá con una muy cercana relación con el “Romántico Viajero”. Esto por el nombre Santino, como se llama también el hijo del ídolo azul, Walter Montillo. Y también con su segundo nombre, León, como los hinchas azules llaman al elenco universitario.

"Todo esto me pilla en un momento de madurez, sabiendo lo que es criar y, si bien, siempre es distinto, uno ya sabe qué hacer con los niños cuando se enferman o cosas así. Esto ya no nos pilla como 'nuevos', hay experiencia y como familia. Llevo once años con mi pareja (Leslie), estamos bien consolidados", complementó Espinoza.

"Lo hablamos todo el tiempo. Deseábamos tener cuatro hijos. Pero llegó un momento en que nos habíamos resignado a quedarnos con solo tres, porque mi señora había tenido dos pérdidas y nos habían dicho que iba a ser difícil tener otro”, complementó.

“Por lo que, cuando nos enteramos, esperamos un buen tiempo para confirmar la noticia y, al escuchar sus latidos y que estaba todo bien, dijimos 'ya está'. En la última ecografía, además, nos comunicaron que se encuentra todo bien y que va creciendo de buena manera", concluyó el volante.