Gonzalo Espinoza reacciona furioso contra Yeferson Soteldo tras burla a la U

El mediocampista de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, le mandó un duro recado a Yeferson Soteldo tras el nuevo troleo que hizo a su ex club.

Gonzalo Espinoza salió en defensa de su amada Universidad de Chile y reaccionó furioso contra Yeferson Soteldo luego que el venezolano volviera a trolear a su ex club.

Conocida fue la frase que lanzó el mediocampista donde se burló del casi descenso de los azules, del cual se salvaron gracias a la ANFP, que provocó reacciones en todos lados.

Ante esto, el ‘Bulldog’ habló en conferencia de prensa y señaló que “hay situaciones que no importan y gente que no está acá que no importa. Para que darle pantalla a alguien que quiere hacer una polémica. Le deseo lo mejor, pero él ya se fue hace rato, así que ya está”.

Cabe recordar que Yeferson Soteldo ha troleado a su ex club en más de una ocasión y sobre todo con el tema sensible del posible descenso. Conocidos son los emoticones de fantasma y la “B” con el que le respondió a un fanático que le reprochó su caótica salida del club.