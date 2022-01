Gonzalo Espinoza reclama por no recibir una despedida de la U

Gonzalo Espinoza ya es jugador de Unión Española, pero todavían no olvida a su viejo amor azul, el volante está dolido con la dirigencia del Bulla, ya que no lo despidieron ni por redes sociales.

"Yo he visto que en todos los otros clubes, jugadores que han estado mucho o poco, sean titulares o suplentes y siempre despiden a los futbolistas por redes sociales, basta subir una foto y decir muchas gracias", afirmó.

Además, reclamó que;. "no es que me duela, sí estaba molesto porque no habían despedido a Rocky, pero ahora ya lo despidieron porque fue a firmar el finiquito, si no, no lo despedían".

"Larri, Cachila, Galani, él se fue a la Católica y que tiene, es su trabajo, ¿por qué no lo despidieron? a mí, yo estuve siete años, mira el Tuto, no sé, yo después del Rocky era el que tenía más copas y ni un chao, la verdad es que me descoloca un poco", detalló.

Para cerrar, reveló que: "Fui al CDA, me llamaron igual como las que se sacó Osvaldo, y nunca las subieron, pero la verdad ya no espero nada, para qué, ya está, ahora que la suban ¡no!, ya fue, el finiquito lo firmé el 10 al tiro".

Que asco ver a Gonzalo Espinoza llorando porque no lo renovaron.



Sinvergüenza, cara de raja, muerto — FUERA A$UL-A$UL 🔪 (@DGian22) January 10, 2022

