Gonzalo Espinoza se despide de la U sin haber ganado un superclásico

Gonzalo Espinoza no continuará en los azules, el volante fue uno de los jugadores más criticados por ls hinchada del Bulla.

"Este año la relación con la directiva fue muy distinta, hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos. No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel", recalcó.

"Ganar en el Estadio Monumental fue una deuda pendiente. Ante Colo Colo siempre quisimos ganar, pero incluso haciendo buenos partidos no se nos dio. Es una deuda no haberle dado esa alegría a los hinchas".

"Íbamos perdiendo 2-0, ellos hicieron su partido. Me da risa lo que dice la gente sobre la transparencia del partido. Remontadas así se han dado en el fútbol", defendió Gonzalo Espinoza. De todas formas y pese a la tortura que significó, para el Bulldog "lo del domingo fue lo más complicado que me tocó vivir en la U y a la vez lo más lindo".

"Aún no asimilo mi salida de la U, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores".

Espinoza reveló el consejo que le dejó a Cristóbal Campos, para muchos el arquero del futuro. "Le dije que se quedara y se consagre en la U, tiene un gran potencial, que es raro verlo en un arquero tan joven como él".

Universidad de Chile ya tiene listo su acuerdo con Santiago Escobar para ser su nuevo técnico.

