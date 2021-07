Goldberg reveló que la U intentó fichar a Leonardo Gil varias veces

El ex director deportivo de los azules reconoció que buscaron “por lo menos dos o tres veces” al actual volante de Colo Colo, Leonardo Gil.

Colo Colo sigue en la lucha por la punta de la tabla del Campeonato Nacional a pesar de su empate con Audax Italiano. Los albos quedaron en el séptimo lugar y se acercan a los primeros puestos de la mano de su máxima figura: Leonardo Gil.

El mediocampista ha sido el protagonista de la reciente gran temporada del “Cacique”, transformándose en el dueño de la mitad de cancha. Y su gran nivel a lo largo de su carrera no solo sedujo a Gustavo Quinteros, ya que en Universidad de Chile también estuvieron interesados en él.

Cuando Rodrigo Goldberg era el director deportivo del cuadro azul, consultaron por el “Colo” para reforzar el medio terreno. Pese a eso, las cosas no resultaron como se esperaba y hoy el jugador brilla en el archirrival.

En diálogo con Los Tenores de Radio ADN, el “Polaco” se refirió al empate entre los albos y los itálicos. "Colo Colo reaccionó y no quiso entregarse a lo de Audax. Cuando te agarran mal parado… Salieron con el ojo para que no lo pillaran, se rearmaron en el partido. Es un equipo engañoso, de la nada te vacunan".

Fue en ese momento donde Goldberg se refirió a su ex trabajo en el Centro Deportivo Azul y reconoció que intentaron fichar a Gil. "Sí, un montón de tiempo", reconoció.

Pese a eso, aprovechó la situación para dejar claro de inmediato que la no llegada del argentino-chileno tiene una buena razón. "Era caro el hombre”, explicó.Junto con eso, el otrora jugador del “Romántico Viajero” detalló que no solo una vez estuvieron tras los pasos del “Colorado”. Es más, fueron varias las ocasiones donde consultaron por él. "Intentamos por lo menos dos o tres veces, pero no había caso", concluyó.