Gobierno nuevamente cierra las puertas del fútbol a una hinchada visitante

La Intendencia de O’Higgins determinó que la hinchada de Universidad de Chile tendrá prohibida la entrada para el duelo ante el elenco local.

En algo que se está transformando en costumbre, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió cerrar las puertas del estadio a las hinchadas visitante tras los hechos de violencia que se han vivido en el fútbol chileno.

Primero fue la barra de Universidad Católica la que no podrá alentar a su equipo este viernes ante Unión La Calera y, ahora, serán los fanáticos de Universidad de Chile quienes no podrán acompañar a su equipo.

Así lo dispuso la Intendencia de O’Higgins, determinando que para este domingo, los barristas azules no podrán ingresar el Estadio El Teniente de Rancagua.

CAMPEONATO AFP PLANVITAL



Unión La Calera vs. Universidad Católica

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Mario Lagos

Cuarto Árbitro: Nicolás Millas

VAR: Ángelo Hermosilla

AVAR: Felipe Jara

AVAR 2: Loreto Toloza



Cobresal vs. Deportes Iquique

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Manuel Requena

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Gabriel Ureta



Colo Colo vs. Universidad de Concepción

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: César Deischler

AVAR 2: Christian Schiemann



Unión Española vs. Everton

Árbitro: Nicolás Gamboa

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Barrales

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Roberto Tobar

AVAR: Cristian Droguett

AVAR 2: Fernando Véjar



Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano

Cuarto Árbitro: Cristian Galaz

VAR: Franco Arrué

AVAR: Francisco Gilabert

AVAR 2: Gustavo Ahumada



O'Higgins vs. Universidad de Chile

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Christian Rojas

VAR: Eduardo Gamboa

AVAR: José Cabero

AVAR 2: Juan Lara



Santiago Wanderers vs. Audax Italiano

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Por definir

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño

Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Roberto Tobar



Curicó Unido vs. Huachipato

Árbitro: Gustavo Ahumada

Árbitro Asistente 1: Por definir

Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena

VAR: César Deischler

AVAR: Francisco Gilabert



CAMPEONATO PRIMERA B



Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco

Árbitro: Patricio Blanca

Árbitro Asistente 1: Eric Pizarro

Árbitro Asistente 2: Carlos Carrasco

Cuarto Árbitro: Juan Sepúlveda



Deportes Santa Cruz vs. Rangers

Árbitro: Fabián Aracena

Árbitro Asistente 1: Rodrigo Brevis

Árbitro Asistente 2: Loreto Toloza

Cuarto Árbitro: Diego Flores



Ñublense vs. Magallanes

Árbitro: Cristian Andaur

Árbitro Asistente 1: Diego Gamboa

Árbitro Asistente 2: Cristian Cerda

Cuarto Árbitro: Diego Vidal



Cobreloa vs. San Marcos de Arica

Árbitro: Benjamín Saravia

Árbitro Asistente 1: Johnny Harasic

Árbitro Asistente 2: Rodolfo Vera

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco



Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó

Árbitro: Rafael Troncoso

Árbitro Asistente 1: Jean Araya

Árbitro Asistente 2: Marco Valdivia

Cuarto Árbitro: Omar Oporto



A. C. Barnechea vs. Santiago Morning

Árbitro: Felipe Jara

Árbitro Asistente 1: Sergio Lagos

Árbitro Asistente 2: Álvaro Carrasco

Cuarto Árbitro: Claudio Aranda



Deportes Melipilla vs. Deportes Valdivia

Árbitro: Franco Arrué

Árbitro Asistente 1: Julio Díaz

Árbitro Asistente 2: Wladimir Muñoz

Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado.