Gissella Gallardo estalló en redes sociales y aclaró su situación amorosa

Durante las últimas semanas se ha levantado con fuerza el rumor de que Gissella Gallardo, ex esposa de Mauricio Pinilla tendría un nuevo amor. "Imagina encontrar el amor y la amistad en una misma persona", publicó la ex del delantero hace algún tiempo, lo que aumentó las especulaciones.

"El día jueves me llegó la información que un programa tenía en pauta 'el nuevo romance de Gissella'", comenzó contando en un largo escrito en sus historias de Instagram.

"Como es sabido, mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo y para evitar un nuevo escándalo, en mi caso una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información. Porque estoy sola. Solo preocupada de mi niños y aprovechar lo que más puedo de mi padre. No tengo ganas ni tiempo para nada más. Ese día el programa no emitió el capítulo, pero me enteré que hoy saldrá al aire", continuó aclarando.

"Vuelvo a dejar en claro que no estoy en ninguna relación con nadie y nunca estuve con la pareja que me quieren involucrar. Él es hijo de unos muy buenos amigos de mis padres, por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente y no lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años", añadió.

Me enteré porque ese día me llamó mi amigo para avisar que su amigo, el cual trabaja en el programa, lo había llamado para advertirle que hablarían de este tema. Pero que él había desmentido la información", cerró.