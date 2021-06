Gil celebró debut de Arriagada con La Roja: “Es el sueño de todos”

El mediocampista de Colo Colo reconoció que en el club están muy orgullosos del estreno de Luciano Arriagada con la camiseta de La Roja.

Leonardo Gil, volante de Colo Colo, asistió ayer a conferencia de prensa, donde se refirió a distintos temas. Habló sobre la actualidad alba, y también sobre sus posibilidades de llegar a La Roja. También sobre el estreno de Luciano Arriagada con Chile en la Copa América.

Con respecto a la pausa del Campeonato Nacional, el argentino-chileno destacó que aprovecharon para trabajar. "Sirvió como mini pretemporada, ajustando detalles y falencias que tuvimos en la primera parte. Nos sirve para seguir trabajando como equipo”.

“La verdad es que contento porque están todos disponibles, tenemos a todos los compañeros bien así que ojala arranquemos de la mejor manera en Copa Chile", complementó.

Tras eso, aprovechó para hacer un balance con respecto a sus primeros meses desde su arribo al “Cacique”. "Muy positivo. Me encontré con un grupo humano muy bueno en el cual me inserté muy rápido, con la experiencia se me hizo más fácil para poder ingresar en el plantel”.

“Este tiempo sin jugar estamos con un poco de ansiedad, uno está acostumbrado a competir y estar casi un mes sin jugar uno está con ganas", agregó el ex Rosario Central y Vasco da Gama.

Sobre el soñado debut de Luciano Arriagada en la Selección Chilena, Gil fue contundente. "Quiere decir que viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Desde la sub 15 que está en la Selección. Como compañeros estamos muy contentos de que pueda representar Chile. Es el sueños de todos jugar por la Selección".

Para cerrar, habló sobre las posibilidades que tuvo en el “Equipo de Todos” cuando participó de los primeros microciclos de Martín Lasarte. Lastimosamente no entró en la nómina final para disputar la Copa América de Brasil 2021.

"Estoy desde el 2015 luchando por esto, no se dio, pero siempre soy muy optimista. Mi objetivo personal es hacer las cosas bien en el club. Los que van a la selección, van los mejores, no me alcanzó para estar ahora así que tenemos que redoblar esfuerzos por si algún día se da la posibilidad de estar", cerró.