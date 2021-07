Gil aconsejó a Rodríguez en Colo Colo: “Le dije que se fuera”

El volante argentino chileno, Leonardo Gil, habló sobre la polémica salida del “Tin” de Colo Colo y confesó que le aconsejó aceptar la oferta de Turquía.

Gran polémica generó recientemente en Colo Colo la salida de Martín Rodríguez para jugar en el fútbol de Turquía. Tanto así, que el propio Gustavo Quinteros criticó el contrato que permitió la salida del habilidoso jugador formado en Huachipato.

Pese a eso, uno de los que no están en contra de la salida del “Tin” es el volante argentino-chileno, Leonardo Gil. Y a pesar de que lamenta la pérdida que significará para el equipo, el ex Rosario Central aconsejó personalmente al ex Cruz Azul.

"Es un gran jugador. Lo necesitamos. Es un distinto en ese sector, el que más desequilibraba, pero (la partida) nos pone contentos. Si se lo llevaron es porque viene haciendo bien las cosas y también el equipo", detalló el “Colorado” tras el empate con Audax Italiano.

Con respecto a la conversación entre ambos, Gil aprovechó para calmar a quienes lo criticaron duramente. "La gente debe saber que es una oportunidad para Martín. Es joven, le dije que se fuera, que probara suerte. Si anda bien, por qué no ir hasta a un Mundial. Le deseamos lo mejor", reconoció.

Así, Martín Rodríguez tendrá su primera oportunidad en Europa a sus 26 años, después de haber jugado cuatro años en el fútbol mexicano. Tras eso volvió al “Cacique”, pero solo estuvo cuatro meses para dar el paso al Viejo Continente.

El nacido en Diego de Almagro jugará en el Altay Spor Kulübü. Club que según los distintos informes solo tuvo que pagar 200 mil dólares por la operación, lo cual correspondía a pagar la cláusula de salida del jugador. Lo que seguramente significará un problema para Colo Colo.