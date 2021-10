Gianni Infantino: "Chile puede albergar un Mundial"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA dio una conferencia de prensa en su visita a nuestro país. Además lanzó una frase que dejó ilusionados a los hinchas de la Roja de todos.

"Lo que es importante es que no hablamos solo del mundial cada dos años, sino de una revisión del calendario internacional en su totalidad. Lo han estudiado expertos, hicieron propuestas, se habla del Mundial masculino y femenino. Ahora estamos en una fase de consultas, escuchando, aprendiendo. Es claro que no es posible hacer algo que está bien por el mundo entero, hay especificidades en cada continente y Sudamérica tiene sus particularidades", explicó de entrada.

Para Infantino la propuesta tiene con qué llevarse adelante. "Creo personalmente que si se jugaría un Mundial cada dos año no impactaría absolutamente a la Copa América, al contrario, sería positivo, porque más fútbol de alto nivel hay, mejor es para todos los que están. Dar más oportunidades y posiblidades de jugar grandes torneos a los jugadores o selecciones, impacta positivamente a un país y generaciones, con todo lo que hay alrededor (...) No hay nada como el Mundial para no solamente desarrollar, sino propulsar el fútbol. Cada edición que se pueda mejorar puede tener un impacto positivo".

"Si hay Mundial cada dos años o torneos continentales, después hay vacaciones obligatorias de mínimo tres semanas y que no hay hoy. No existe. Aquí no se habla solo del Mundial o la Copa América, sino de todo el calendario internacional. Hoy, como está diseñado, creo yo que es más negativo para los sudamericanos que para los europeos, por ejemplo".

"Sus jugadores tienen que viajar, hoy un Sudamericano en cuatro años, viaja entre 350 y 400 mil kilómetros. Es claro que al final de la temporada o al jugar un Mundial, con el clima, horario y todo esto que se acumula pese a ser profesionales, afecta a la salud de ellos. Nuestra responsabilidad es asegurar que los actores principales puedan jugar en las mejores condiciones, en igualdad en el mundo, sin dar ventajas a unos y desventajas a otros. Una revisión del calendario es imprescindible, independiente de la idea", agregó.

Una de las ideas que se busca potenciar con la visita de Gianni Infantino a Sudamérica es la de llevar a cabo del Mundial de 2030. La propuesta es que este sea en conjunto a países como Argentina, Uruguay y Paraguay, algo que abre la ilusión.

📍El Presidente de la @FIFAcom, Gianni Infantino, visitó las instalaciones del hogar de #LaRoja 🇨🇱⚽️



🤝 El Presidente de la FFCh, Pablo Milad, y el Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, fueron los anfitriones de la actividad



📸 Carlos Parra pic.twitter.com/TBC6pUxq4d — Selección Chilena (@LaRoja) October 17, 2021

Chile puede albergar un Mundial. Tiene que tener la ambición de hacerlo. Creo también que hoy o en el futuro, con 48 equipos, será muy difícil para un solo país. Son pocos los que pueden solos hacer el Mundial. Son 2 a 3 millones de turistas, 18 estadios de primer nivel, hoteles, aeropuertos. No es correcto pedir a un solo país pedir todo eso", señaló.

Un país como Chile, que es de fútbol de altísimo nivel, con jugadores que han escrito la historia de los más grandes clubes del mundo o el “chi-chi-chi le-le-le” que es conocido en el mundo entero. Debe tener la ambición para el Mundial femenino o masculino, junto con otros países. Es claro que organizar más mundiales da la posibilidad a más países de poder organizarlo, es matemática y política deportiva de desarrollo. En el mundo tenemos 211 países donde se juega de manera organizada, hace 100 años eran 40. Tenemos que desarrollar al mundo y permitirle organizar", complementó.

