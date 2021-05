Gianluigi Buffon espera ofertas: "Si alguien me hace una propuesta loca, me apunto"

El histórico arquero italiano, Gianluigi Buffon, podría haber jugado su último partido con Juventus tras vencer a Atalanta en Copa Italia.

La increíble historia de amor entre Gianluigi Buffon y Juventus está próxima a llega a su fin de manera definitiva. Esto cuando su equipo juegue el último partido de la temporada ante Bologna, donde buscarán meterse en la Champions League. Pese a eso, el histórico arquero podría haber jugado su último partido en la final de la Copa Italia ante Atalanta.

Antes de su despedida, que ya estaba anunciada, "Gigi" levantó un título más para sus vitrinas, el que podría ser el último de carrera. Esto a menos de que llegue una oferta que lo haga continuar en el fútbol. "He tenido muchos contactos y propuestas, me apuntará a la que me resultará más estimulante y más loca. Recibí un mensaje de un dirigente que podría superarme en locura, me gusta ese tipo de gente".

El campeón del mundo con su selección en el Mundial de Alemania 2006 ya tiene claras algunas opciones. Es más, incluso no se niega a ir a tercera división. "¿Jugar en la Serie C? La vida hay que vivirla. Si llegué aquí es precisamente por esa pizca de locura que me ha permitido soñar siempre con nuevos proyectos y logros", señaló según consignó RedGol.

"Todavía tengo la necesidad de luchar, de viajar y de llevar mi cuerpo y mi energía al límite. En consecuencia, dije lo que dije. Incluso podría dejar de jugar, pero si hay alguien más loco que yo y que me haga imaginar una locura más loca que yo, me apuntaré", complementó.

Para finalizar, se refirió a otro de sus grandes sueños, que es poder estar presente en Qatar 2022 con Italia. "¿Llegar al Mundial? Veamos cómo llegaré a diciembre de 2022 y si sigo siendo competitivo, no quiero regalos. Pero el reto es llegar a diciembre de 2022 y saber que todavía soy fuerte y puedo estar ahí", concluyó.