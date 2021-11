Germán Lanaro le contestó con todo a Gustavo Quinteros

Germán Lanaro se refirió a los reclamos de Gustavo Quinteros, quien dijo que el torneo está "desvirtuado" porque su equipo jugó con juveniles ante Audax Italiano por Covid-19 y contactos estrechos.

"A Gustavo (Quinteros) lo conozco, es un gran entrenador y una gran persona, pero él habla para defender los intereses de su club (Colo Colo). Es una situación sanitaria compleja, no solo para el fútbol, pero las reglas están claras y uno espera que se cumplan para todos para evitar especulaciones. No depende de nosotros", señaló Lanaro en diálogo con Cooperativa.

Además, el zaguero de la UC habló del partido ante la U: "Creo que no tuvimos nuestro mejor partido o primer tiempo, queríamos plasmar otra cosa. No nos sorprendió que ellos se adueñaron de la pelota al principio. Se esperaba que tuviéramos más control por cómo venían ambos equipos, pero nos llevamos un partido muy difícil, necesitábamos los puntos para seguir metiendo presión arriba".

Sobre la mejoría en el juego tras la salida de Gustavo Poyet, el futbolista expresó que "el ganar partidos nos da confianza. La cabeza tiene mucha injerencia. Obviamente las cosas cambiaron en lo futbolístico porque cada uno tiene su forma (Poyet y Cristian Paulucci). Me parece que va en acomodar algunas piezas, por algo no veníamos consiguiendo resultados, pero tampoco hubo un cambio de 180 grados".

Por otra parte, se refirió a las renovaciones en La Condes: "Con los que terminamos contrato, no creo que vaya a cambiar la forma de vernos del club en los últimos tres partidos. Me gustaría seguir porque estoy cómodo, pero la decisión no depende de uno. Si toca separar los caminos así se hará y si el club considera que puedo seguir siendo aporte continuaré. Lo veo como algo natural".

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.