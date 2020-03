El técnico uruguayo Gerardo Pelusso descartó de plano estar en negociaciones con Blanco y Negro para llegar a la banca del cacique y así reemplazar al estratega interino Gualberto Jara.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, Pelusso afirmó que “absolutamente nadie me llamó de Colo Colo. No tuve contacto de ningún tipo. Me llamó la atención la situación que se dio".

En la misma línea, el ex estratega de Universidad de Chile agregó que “me llamaron varios periodistas pero no atendí ninguna llamada, porque no me gusta hablar de supuestos”.

Además, el DT charrúa aseguró que no le gusta “entrar en situaciones complicadas, como donde Colo Colo estaba, me parecía que no correspondía. Yo por haber tenido un pasaje en la U, se prestaba más para malos entendidos que para otra cosa".

Cabe recordar que la dirigencia de Blanco y Negro decidió suspender la contratación de un nuevo DT hasta mitad de año debido a la pandemia del coronavirus.