La Roja de todos sigue buscando DT de forma urgente tras la salida de Reinaldo Rueda y continúan apareciendo nombres para tomar el cargo, ya que en las últimas horas la opción del español Juan Manuel Lillo tomó fuerza.

"Atento Conmebol: A Jorge Almirón, campeón del fútbol argentino, finalista de la Copa Libertadores con Lanús, la Real Federación Española no lo autoriza dirigir a Las Palmas. Acá en Sudamérica dirigen españoles que no los conoce nadie", publicó el ex DT azul.

Cabe recordar que Lillo como estratega de Atlético Nacional, logró trece triunfos, dos empates y siete derrotas, antes de renunciar a su cargo el 5 de diciembre de 2017, para luego pasar por el Vissel Kobe y Qingdao Huanghai antes de llegar a trabajar con Pep en la Premier League.

Pelusso mandó ese mensaje en alusión su colega y amigo, Jorge Almirón que vio frustrada su incorporación a Las Palmas de España, ya que los estándares de la UEFA y de la Real Federación Española exigen un mínimo cinco años de experiencia en Primera División, algo que Almirón no cumplía.