Georgina Rodríguez reveló el curioso lugar donde tuvo sexo con Cristiano Ronaldo

La popular modelo "la está rompiendo" con su serie en Netflix, en un episodio tiene una conversación con sus amigas, la hispano-argentina comenzó a relatar que luego de realizarse un tatuaje no podía mojarse los brazos. "Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa", comenzó explicando.

"Estaba súper rallada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojones de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: 'Me rindo'", prosiguió contando.

"El amor lo podríais haber hecho en la cama no en el spa", le respondió Iván, amigo colaborador de Georgina. "No, lo hicimos allí", reveló con tono de vergüenza la modelo, a lo que su hermana replicó muy sorprendida: "¿Hicisteis el amor en el spa?".

Ante la pregunta, Georgina prefirió no responder pero la delató una risa nerviosa que se le escapó en cámara.