Gato Lezcano revela el particular apodo de Tomás Asta-Buruaga: "No me pregunten más"

El puntero cruzado fue consultado sobre los apodos más entretenidos de sus compañeros, ante lo que reveló entre risas el de Tomás Asta-Buruaga.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Nacional 2021, y uno de los que celebró con un triunfo fue Universidad Católica, sumando sus primeros tres puntos.

Sobre esta victoria conversó Gastón Lezcano con Deporte en Agricultura, señalando que "estamos felices por el triunfo, fue un partido durísimo, porque nos plantearon un buen encuentro. La cancha fue complicada, pero nos pudimos traer los tres puntos. Ahora se nos viene Palestino, que tiene jugadores de mucha jerarquía".

Pero eso no fue sobre lo único que se refirió, pues también fue consultado por la aprobación por parte de la ANFP de utilizar el apodo en la camiseta, ante lo que aseguró que "me voy a poner Gato Lezcano en la indumentaria. Va a ser lindo".

En este contexto, al jugador le preguntaron sobre los apodos más entretenidos al interior del camarín de la "Franja", momento en que el delantero de 34 años reveló entre risas el sobrenombre de su compañero Tomás Asta-Buruaga.

"Ojalá que no me esté escuchando, pero lo llamamos salchicha Asta-Buruaga y no me pregunten más", dijo el puntero.