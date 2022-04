Gary Medel y La Roja: “Fuimos uno de los peores equipos de Sudamérica”

El zaguero el Bolgna lanzó una fuerte autocrítica luego de quedar fuera del Mundial 2022 con Chile. “Aún estoy afectado por todo lo que vivimos. Fue muy difícil. Fuimos irregulares y uno de los peores equipos de Sudamérica. Se ve reflejó en el resultado, no clasificamos al Mundial”, afirmó.

Sin embargo, el ex Universidad Católica aseguró que dará vuelta la página: “Desde que empezó el campeonato he jugado todos los partidos. Me salté uno solamente que fue cuando llegué de la Selección chilena. Me siento súper bien físicamente y mental, estoy en un gran momento y eso que tengo 34 años”, indicó

Gary Medel comentó las cualidades que debe tener el próximo entrenador de La Roja. “Que tenga las ideas claras, una forma de jugar y que lo traspase a nosotros, esa es la mejor manera”, agregó.

“Luego, hay poco tiempo, pero hay que aprovecharlo al máximo. Hay buen plantel, jugadores jóvenes que vienen con mucha hambre, al igual que los que tienen más experiencia. Vamos a dar lo mejor”, añadió el seleccionado nacional.

En cuanto a su continuidad en la Selección, Medel concluyó que está “disponible para lo que viene, ser un aporte como siempre lo he sido, tanto dentro y afuera”.