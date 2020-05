El Pitbull reveló el secreto mejor guardado de Vidal y los hinchas argentinos se ilusionaron en las redes sociales.

Gary Medel conversó con una radio trasandina y comentó el posible arribo del “Huaso” a Boca: “Lo veo a Isla en Boca. Va a ser un aporte muy grande si llega a concretarse. Yo le pasé el número a Riquelme para que llamara a Isla y pudieran hablar. Ojalá se concrete todo. Supe que va a quedar libre, ojalá tenga la posibilidad de irse a Boca”.

El actual jugador del Bologna, también se refirió a su actual momento en el cuadro italiano: “Estoy muy feliz con mi familia acá. En el club estamos contentos, nos tratan de maravilla, aunque ahora un poco triste por el coronavirus. En este momento estoy contento en Bolonia, tengo contrato por dos años más y espero respetarlo. Todavía no he decidido nada pero siempre cambia esto. En un momento te quieren y en otro te odian. Pero hasta el minuto estoy contento acá”.

Muy recordando entre los hinchas bostero, el “Pitbull” reconoció que ha tenido contactos con Juan Román Riquelmen: “Hablo bastante con Riquelme, una vez a la semana. Hablamos de todo, de fútbol, la familia. Boca también, es algo importante en el mundo. Volvería encantado, pero hay que ver el aspecto de la familia, de los clubes, si el interés es real. Riquelme me ha propuesto ir a Boca”.

“Ojalá sea pronto. Ya tengo 32 años, pero estoy bien fisica y mentalmente. Tengo muchas ganas. Seria un sueño volver a Boca. Me gustaría jugar en cualquier posición. Con tal de jugar soy feliz. Eso no importa”, confesó Medel.

Además, en la conversación con el medio argentino, Medel comentó que Arturo Vidal sería un gran nombre: “No conozco a gente que quiera ir a River, pero si a Boca. ¿Un nombre? Arturo Vidal. Da igual si estoy yo o no. Sigue a Boca en las redes sociales, dice que es al único club de Argentina al que sigue. ¿A qué otro chileno he recomendado para Boca? A Charles Aránguiz. Está bien en Leverkusen y está pasando por un buen momento ahora”.

