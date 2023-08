Gary Medel reveló intimidades y pone a la UC en su futuro

Gary Medel concedió una entrevista a la radio Futuro en la que conversó todos los temas más relevantes en la actualidad: su estadía en Vasco de Gama, las Clasificatorias, la UC, e incluso el retorno de Nicolás Castillo.

"El último partido allá fue medio dudoso el arbitraje, pero iremos allá a intentar ganar los tres puntos", admitió el ex jugador del Besiktas en Turquía, Gary Medel.

Los goles de Suárez sacaron carcajadas entre Gary Medel y Waldo Ponce

"Con Uruguay casi nos agarramos a combos Waldo, ¿te acuerdas?", le dijo el "Pitbull" al ex central que contó la anécdota que dejó el duelo entre Chile y Uruguay el pasado 11 de noviembre de 2011: "estuvimos dos días sin hablarnos, éramos compañeros de pieza", agregó el ex Inter de Milán.

"Garyto, este cabro chico, me empezó a putear por un gol de Suárez", dijo Waldo Ponce, que recibió una rápida arremetida de Medel: "estabas lento ya ahí Waldo", lo que desató las risas de los presentes en la conversación.

"Este es suave para decir las cosas, el rosario que me llegó, nos separaron en la cancha y después teníamos que llegar a dormir juntos. Dije si este no se me acerca no le hablaré, ¿te acuerdas que después me hacías cariñito?", añadió el ex central de la U y la UC.

Las razones de Gary Medel para llegar a Brasil

"Me vine a Brasil porque es una liga muy competitiva, tenía deseos de jugar acá y se me abrieron las puertas. Deseo jugar todos los partidos, me entreno todos los días a full para mi club y la selección".

¿Central o volante?

"El técnico decide, a mí me gusta jugar de central, siempre me ha acomodado más en estos momentos porque lo encuentro super fácil", agregó el futbolista criado en Conchalí.

El regreso de Nicolás Castillo a la UC

“Lo primero es que esté bien de salud, que es lo más importante para él, y es muy lindo ver una cara conocida en San Carlos de Apoquindo, por todo lo que dio Nico, por lo que representa para Católica”, admitió por el "30".

Gary Medel y la vuelta a la UC

"He visto un par de partidos. El Nico (Núñez) le va a hacer bien al equipo, hay que darle tiempo, Nico es un chico de casa que siempre estuvo ligado a la UC así que contento con eso", recalcó el ex jugador que siempre ha dicho que volverá a San Carlos de Apoquindo.

"La ilusión siempre está, hace tres o cuatro años que quiero volver, no se dio porque quiero seguir compitiendo a alto nivel, quiero seguir en la selección así que por eso mi paso por Brasil, pero siempre está la ilusión intacta de volver, de llegar bien, de pelear cosas, llegar bien físicamente y mental para tratar de dar lo mejor en la Católica", concluyó el jugador.