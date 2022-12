Gary Medel posterga nuevamente su regreso a la UC

Los hinchas de la franja sueñan con ver al futbolista nacional nuevamente con la camiseta que lo formó. El Pitbull fue sincero cuando le preguntaron si seguiría en el calcio un tiempo más. "Esperemos que sí. Mi contrato termina en junio pero todo depende del Bologna, del club, de lo que quiera el entrenador para el próximo año. Yo quiero continuar aquí. Mi familia está contenta, yo estoy jugando y espero continuar acá", sentencia el mediocampista chileno.

"(Me siento bien) con el equipo, el club, la ciudad es bellísima... todo. Siempre paseamos por el centro con los niños, ellos van al colegio, son contentos ahí... comemos bien... aunque me gusta comer pasta pero no puedo hacerlo todos los días", reconoció

"El cambio de entrenador fue algo normal, porque siempre que las cosas no salen bien, el entrenador termina fuera. Sinisa estuvo cuatro o cinco años, era importante para el equipo, los hinchas y todos. Pero la salud es lo primero. Y ahora llegó Thiago Motta", explica el segundo capitán de la selección chilena.

"Tengo una buena relación, primero porque me entreno siempre al cien por ciento y a un entrenador le gusta ese tipo de jugadores. Y después, el hecho de ser un profesional de experiencia, con tanto tiempo en el fútbol", complementa el ex hombre de Boca Juniors,