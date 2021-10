Gary Medel le pegó una feroz "parada de carros" a JC Rodríguez en Instagram

El histórico de La Roja le sacó en cara al animador de Contigo en la Mañana sus tiempos de farándula en "Primer Plano".

Una divertida conversación tuvieron la tarde del pasado viernes el jugador de la selección chilena, Gary Medel, y el animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, quienes compartieron un live a través de Instagram.

El "Pitbull" fue entrevistado por el periodista, aunque más bien fue una conversación de amigos. De hecho, el defensor de la Roja aprovechó la instancia para pararle los carros al animador.

Mientras charlaban de lo humo y lo divino, el jugador formado en la UC no dejó pasar la oportunidad de recordarle sus tiempos en "Primer Plano", y cuando los reporteros del programa seguían para arriba y para abajo a los ídolos del "equipo de todos".

"Oye, ¿por qué eras tan sapo antes?", le preguntó sin pelos en la lengua.

"Nooo, ya te pusiste hueón eso no lo íbamos a hablar. Ya limamos asperezas. Y justo me estaba llamando la Francisca (García-Huidobro)", respondió el rostro de Chilevisión.

"No dejabas hacer nada, hueón pesao", le recalcó el jugador, aunque siempre en todo de broma.

"Noo, yo siempre estuve al otro lado de la vereda. Yo te defendía", se defendió nuevamente Rodríguez, quien se sacó los pillos en todo momento.

La conversación entre Gary Medel y JC Rodríguez

Gary Medel: Y de ustedes sabíamos caleta y no salía nada de eso.

JC Rodríguez: Sí, es que ustedes siempre fueron muy correctos, poh. Y ustedes se picaban. Esa cuestión fue una vez después que ganaron un campeonato.

Gary Medel: No era picado, pero no dejaban hacer nada tranquilo. No podía salir con la familia. Hue… te hacían seguimiento con los autos. Una vez me empezaron a seguir cuando estaba lloviendo y casi choco. Igual era súper peligroso.

JC Rodríguez: Y quién era ese te seguía? Supiste o no?

Gary Medel: Se ponían abajo de mi casa, y me esperaban ahí.

JC Rodríguez: Ya pero te portabas bien

Gary Medel: Siempre. Un correcto

JC Rodríguez: Tuviste una época pero eras chicos. Jugabasn en la Católica

Gary Medel: Hay que pasar de todo en la vida.