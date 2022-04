Gary Medel lanzó dura crítica en contra de la ANFP

El volante nacional no se guardó nada y lanzó duros dardos en contra de la ANFP y de algunos entrenadores que fueron parte del proceso a Qatar 2022.

“No sé cómo explicarlo. No teníamos ideas de juego, primero que todo. No se adaptaron los técnicos a los jugadores que había. No sabíamos si estábamos presionando, no teníamos una idea clara. Perdimos muchos puntos en casa. Eso al final te pasa factura”, partió diciendo el formado en la U.

“Jugábamos porque tenemos jugadores buenos y todo eso. A lo mejor no tienes jugadores para salir a presionar, entonces pon la idea que defendamos bien y vamos al contraataque”, comentó en conversación con ESPN.

Gary Medel también se dio el tiempo de criticar a la ANFP:

“No tienen ningún proyecto. Juegan los mismo que venimos jugando hace mucho tiempo. Proyecto no tienen nada. Siempre se los dijimos. Les dijimos que hicieran cosa para la formación de menores, un complejo lindo y nunca nos tomaban en cuenta. Se lo dijimos a los dirigentes, a todos. Se lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”, aclaró.

Además, dijo que: “el técnico que viene no se tiene que amarrar con nadie. Si estoy en un buen momento y le sirvo, me tiene que llamar. Todo es de momento. Voy a jugar hasta que no pueda más y venga uno que me quite el puesto. Hay mucha gente que nos quiere sacar. Algunos dicen que soy lento y no estoy lento. Yo no voy a regalar el puesto. A mí me costó un huevo ganarme un puesto, se lo saqué a Pablo Contreras, Waldo Ponce”.

El hombre del Bologna también fue consultado por los dichos de Martín Lasarte sobre la llegada de Ben Brereton.

“Habla mal del profe, Yo lo tenía de otra forma, da a entender muchas cosas negativas A Edu Vargas qué le vas a decir, es el segundo goleador histórico de la selección, Ha jugado en grandes clubes, lo quiere la gente, tiene plata. Imposible que le tenga envidia a Ben”, cerró.