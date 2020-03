El defensa que juega actualmente en el Bolonia de la Serie A italiana contestó varias preguntas de sus fans en redes sociales.

El actual capitán de la selección chilena, Gary Medel, envió una serie de respuestas a sus fanáticos y seguidores en sus historias de Instagram. El Pitbull volvió a demostrar su gran cariño por Universidad Católica, club que lo formó, asegurando que jamás vestiría las camisetas de Colo Colo y Universidad de Chile.

Ante algunas consultas de cibernautas en la mencionada red social, Medel fue categórico en señalar que "no, jamás", cuando se le preguntó si jugaría en Colo Colo o en la U y luego dijo que no iría a ninguno de esos clubes si en un hipotético caso la UC no lo pudiese contratar.

Además sobre el cuadro "cruzado"C , sostuvo que le "gustaría volver pronto"

El "Pitbull" atendió preguntas de los hinchas por Instagram y entregó interesantes respuestas, refiriéndose también a la selección.

Además, Gary repasó sus mejores momentos en la roja de todos, asegurando que su momento más feliz fue cuando ganó la Copa América 2015, su gol más recordado a Bolivia en La Paz, "de chilena" en 2007, el mejor técnico de su carrera fue Marcelo Bielsa y que sus mejores amigos dentro del vestuario son Arturo Vidal y Nicolás Castillo.