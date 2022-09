Gary Medel deja la escoba con declaración sobre Claudio Bravo

Medel estuvo en conerencia de prensa en la previa de los duelos amistosos ante Marruecos y Qatar.

Sobre el golero del Betis, comentó que: "Eso va en decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero aquí no entramos en eso nosotros. Solamente tienen que preguntárselo al cuerpo técnico, porque no está en este listado", expresó.

El defensor del Bologna en la Serie A de Italia, de paso, aprovechó de mandar un recado y apoyar a los metas que intentarán dejar en el olvido a Bravo.

"Los arqueros que están hay que tratar de apoyarlos para que sigan creciendo acá", deslizó Medel, en una de las polémicas de esta pasada de la Selección que tendrá que aclarar Berizzo en las próximas horas en España.