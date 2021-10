Gary Medel está contando los días para la fecha triple de eliminatorias. Al respecto, el “Pitbull” apuntó al primer encuentro, del próximo jueves 7, ante Perú en Lima, como clave para afrontar de mejor manera los duelos versus Paraguay y Venezuela en Santiago.

“Son partidos muy complicados. Tenemos que ir por los 9 puntos. A Perú tenemos que atacar por todos lados, estar más compactos y hacer un partido duro. Tenemos nuestras armas y hay que ir a matar allá. Es el partido más importante que tenemos”, explicó el defensor del Bologna.

Durante la transmisión, tuvo la opción de compartir pantalla con el exdelantero Sebastián Rozental. Ahí confesó un particular consejo.

“Me dijo que me encontraba con kilos de más en Turquía y yo me sentía bien. Ahí me comprometí y bajé como 10 kilos. No me daba cuenta. Hicimos una apuesta y me sentí más rápido. Fue un favor muy grande que me hizo”, sentenció.

Durante la conversación con TNT Sports, el “Pitbull” lamentó la lesión de Eduardo Vargas. “Es una baja sensible. Se estaba cuidando mucho. Va a ser duro poner otro nombre por el suyo, es un jugador muy importante. Va a ser una baja terrible”, explicó.

De todas formas, Gary Medel intentó ver el lado amable y valoró el gran nivel con el que Ben Brereton llega a la Roja. “Es algo positivo el momento que está, la confianza que tiene. Si está en la selección es por algo. Ha sido un gran aporte, se adaptó muy bien al grupo. Ojalá meta todos los goles que ha tenido en la liga inglesa“, confió el central.

Además, destacó el regreso al grupo de Alexis Sánchez. “Sabemos lo importante que es Alexis, es bueno que esté compitiendo. Puede estar de delantero o enganche, nos hizo falta. Ojalá este al 100%“, cerró Gary Medel.

