Garra Blanca le hace la cruz a la llegada de Felipe Scolari a Colo-Colo

Un gruo Antifascistas De La Garra Blanca, le declaró la guerra a la posibilidad de que el equipo contrate al entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari.

Los fanáticos del equipo publicaron, en sus redes sociales, una gráfica en contra del DT, quien elogió al dictador Augusto Pinochet.

En Facebook se pudo leer: "declarar la guerra a la llegada de Scolari y cualquiera que abrace las prácticas e ideas fascistas".

Felipão declaró, en una entrevista con la radio Jovem Pan, en 1998, que "Pinochet también hizo muchas cosas buenas". En relación con los muchos casos de tortura y muerte durante el período de la dictadura chilena, el brasileño dijo que "hay ciertos momentos en que el pueblo se adapta o la anarquía se hace cargo".

"Decimos no al fascismo en el Colo-Colo Nos disgusta saber que Luiz Felipe Scolari está siendo buscado por el nefasto blanco y negro para ser el entrenador de nuestro precioso club. Un tipo nefasto que no se avergonzó de alabar al genocida Pinochet y de indicar que las violaciones de los derechos humanos a veces son necesarias para mantener el orden.

¿Es esto lo que queremos para Colo-Colo? Especialmente ahora, quien bajo la tiranía de Piñera mató y mutiló a nuestros hermanos y hermanas, bajo el mismo pensamiento presentado por este nefasto tema: el llamado orden público. Nosotros decimos que no! No al fascismo en el Colo-Colo. No al pinochetismo en nuestro club, nuestro club tiene orígenes populares y rebeldes. Por esta razón, las trayectorias y triunfos de alguien nunca estarán por encima de su pensamiento, posición política y valores humanos. El Colo-Colo no debe tener ninguna relación con quienes defienden la represión contra un pueblo que solo exige lo que es justo y se ha visto privado del derecho a una vida digna durante décadas. Desde nuestros antifascistas colectivos con garras blancas, declararemos la guerra a la llegada de Scolari y de cualquiera que abrace las prácticas e ideas fascistas. Te advertimos: declaramos que no eres una persona agradecida por Colo-Colo y el pueblo de Chile. Y tú, B $ N, no pasarás de risa frente a nuestra gente.

En una entrevista con la radio Jovem Pan, de São Paulo, "Felipão" expresó su opinión sobre el ex comandante del Ejército.

“Pinochet hizo muchas cosas buenas. Arregló muchas cosas, la gente estaba muy desordenada, hicieron más bien que mal ", dijo Scolari. Pero eso no fue todo, ya que el técnico abordó las quejas por violaciones de los derechos humanos, garantizando que "en ciertos momentos, las personas se organizan o se convierte en anarquía", aseguró.