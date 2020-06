El tenista nacional Cristian Garin habló sobre su relación con el otrora 1° del mundo, Marcelo Ríos.

En entrevista con AS, el actual 18° del ranking ATP aseguró que “con Marcelo ya tenemos una relación larga, lo conocí cuando yo tenía 14 años, desde ahí él me dijo que yo debía llegar a jugar con los mejores”.

“Cuando me veía que no hacía las cosas bien me retaba en buena onda. Siempre quiso lo mejor para mí. En Madrid me dijo que ojalá fuera 2° y no 1° del mundo. Siento que él confía en mi y yo confío en él. Siempre hemos tenido una buena relación’, comentó el Tanque.

“La verdad, con el nivel que venía mostrando dan ganas de jugar con los mejores. A principio de año partí jugando contra dos top 10”, indicó el 18° del mundo.

“Agarré confianza. Me gustaría mucho jugar contra Roger Federer, pero mi objetivo principal es mantenerme jugando mucho tiempo contra los mejores”, aseguró.

Sobre el eventual regreso del tenis, cree que: “si es que vuelve el circuito yo seré muy feliz. No sé que decir, ya que será muy raro para todos el volver por el tema físico. Si uno vuelve y no está preparado vamos a ver muchas lesiones”.

“El tenis es un deporte muy competitivo que requiere mucho esfuerzo en este ámbito, todo va a depender de cuando vuelva, la situación no es muy alentadora, solo queda esperar a que vuelva”, sentenció.