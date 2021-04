El presidente del Sifup se lanó con dureza en contra de la tecnología y propuso tener a un futbolista en su lugar.

En la previa, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, criticó el uso del VAR: “el uso es asqueroso. Ha traído más conflictos que nada. No hubo educación para el futbolista ni para el telespectador”, dijo en Cancha.

“No quedan claras las determinaciones, aun con VAR. Si el VAR vino a limpiar y que todo quedara aclarado, en Chile no se ha cumplido en nada con esa expectativa. Hoy no lo está logrando”, agregó García.

Sobre posibles cambios a la implementación del sistema, García aseguró que: “propuse tener un futbolista revisando la jugadas de los partidos, en las cámaras, porque hay determinaciones sin idea futbolística. Debería haber un futbolista por partido, dándole apoyo a los jueces que están detrás de las cámaras”, comentó.

“Debería quedar mucho más clarificado el tema de los fuera de juego. No te pueden cobrar uno por la punta del zapato, no estás sacando ventaja. Hay muchas situaciones que se deben regular. Es una buena herramienta, pero hay muchos defectos”, explicó el mandamás del Sifup.

Insistió en que “el VAR es perfectible, pero debe cambiar el sistema. La gente no puede ver la raya chueca, por eso hay que limpiar la dudas, que el VAR sea una evolución y no una tranca para el deporte. Como exfutbolista es frustrante ver cuando un jugador sale celebrando y no sabe si es gol. Le quitó esa pasión que tiene el gol, que tiene el fútbol en el momento cumbre”, cerró.