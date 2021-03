Gamadiel García: "No descartamos ir a paro, arruinan más el fútbol chileno"

El presidente del Sifup, Gamadiel García, se tiró con todo contra la ANFP tras determinar que la Segunda División no tendrá cupo directo al ascenso.

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, se manifestó ante el escándalo generado por la ANFP contra la Segunda División. Esto porque el consejo de presidentes decidió que la tercera categoría del fútbol nacional no contará con ascenso directo a Primera B, lo que molestó profundamente al organismo.

“No estamos tranquilos, estamos preocupados porque seguimos viviendo de una u otra manera lo mismo de siempre en esta categoría desde que llegamos al sindicato. Hemos pedido en reiteradas ocasiones potenciar y profesionalizar, darles más herramientas a los presidentes de esta categoría, pero todos los años recibimos sorpresas, con más obligaciones y cero respaldo”, comentó en conversación con Radio ADN.

Añadió que “no querer un cupo de ascenso directo de Segunda División a Primera B es la gota que rebalsa el vaso. Si no es la edad es lo económico, las reglas abusivas a la categoría, no estandarizar el campeonato de una división que empieza cuando puede y termina cuando quieren”.

“Como sindicato creemos que el problema del fútbol chileno es el consejo de presidentes. Mientras la ANFP, el presidente que hoy está, no tenga autonomía para decidir lo mejor para el fútbol chileno vamos a estar así siempre. Los que deciden y toman decisiones no son los 45 presidentes del fútbol chileno, son los 35 de la Primera A y Primera B”, agregó.

“Hoy se ve afectada la competitividad del torneo, eso afecta a los futbolistas porque sin ascensos, no van a contratar. ¿Para qué, si no tengo la opción de subir? Se están afectando fuentes laborales, no quiero estar donde mismo el próximo año”, añade.

“Si ahora aceptamos medio cupo, el próximo año no vamos a tener ascensos definitivamente. No podemos permitir más estas situaciones en esta división ni el fútbol chileno. Lo arruina“, indicó.

Concluye que “la asamblea citada para el lunes es autónoma. Ahí apelo a la solidaridad del futbolista con sus compañeros de profesión. Espero que esto no escale a proporciones mayores. El paro lo votan los futbolistas y vamos a poner todo sobre la mesa para tomar una decisión informada. No podemos descartar nada”.