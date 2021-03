Gala confesó que en un inicio no quería conocer a Mauricio Isla

En un nuevo capítulo del programa De tú a tú, Mauricio Isla y Gala Caldirola conversaron con Martín Cárcamo sobre distintos tópicos de su vida personal y familiar.

En la entretenida entrevista, que fue realizada en la casa de la pareja, el chileno y la española entregaron detalles de su romance, revelando cómo se conocieron.

Gala confesó que en un inicio no quería conocer al que actualmente es su esposo, y que lo hizo porque Suro Solar, uno de sus mejores amigos, la llevó engañada a un encuentro con el futbolista.

Según contó, “yo no quería involucrarme con alguien del fútbol. Básicamente me llevaron engañada, yo no sabía quién era él. Yo en un inicio pensaba ‘Suro me habla de una persona que se llama Mauricio y que quiere un saludo mío porque me veía en la tele’. Yo le mandé el saludo y ahí quedó la cosa”.

“Entonces Suro me hablaba de ese tal Mauricio pero no me decía quien era, me hablaba de él como cualquier persona. Suro me decía que era su amigo y ahí me lo presenta que es seleccionado nacional y no sé qué…”, agregó, revelando que aceptó salir tras varias peticiones.

Entre risas, la exchica reality recordó el momento en que finalmente conoció al “Huaso”, asegurando que hizo una entrada como artista al sitio donde se encontraban. “Yo estaba tomándome unos tragos y de repente llega un Maserati blanco y yo nunca imaginé que era él. Se baja del auto con música, vestido como un reggaetonero, luego se sentó y no habló en toda la noche. El tímido era él“.