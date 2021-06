Gala Gardiola, la española que se robó el corazón del Huaso se refirió al audio que fue viral en las distintas plataformas digitales.

Gala Caldirola, ex pareja del lateral de la selección chilena Mauricio Isla, aseguró que el famoso audio que se viralizó del futbolista en los que lanzó la célebre frase "me saliste bastante tímida" no iba dedicado a ella.

Gala Gardiola, la española que se robó el corazón del Huaso se refirió al un audio que en su momento fue viral en las distintas plataformas digitales.



En un adelanto del nuevo capitulo de La Divina Comida de Chilevisión, la española aseguró al respecto que "esos audios nunca fueron para mí".

Por otro lado, Gala aseguró sobre el término de la relación que "con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos".

¡Se acerca un nuevo capítulo de #LaDivinaComida junto a grandes invitados! 👏 Gala Caldirola, Rigeo, Verónica Bianchi y Juan Pablo Bastidas se la jugarán por ser el mejor anfitrión 👀 ¡No te lo pierdas este sábado! pic.twitter.com/JS5oSrqfgi — Chilevisión (@chilevision) June 23, 2021

Cabe recordar que la modelo publicó este domingo un saludo del Día del Padre para el seleccionado Mauricio Isla, con quien puso fin a su relación sentimental hace algunas semanas y con quien tiene una hija.

"La dedicación y el amor que sientes por tus hijas no tiene límites. Eres un gran papá y yo como mamá te haré ese reconocimiento siempre, porque lo mereces".