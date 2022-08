Gala Caldirola responde a los que le piden que vuelva con Mauricio Isla

En conversación con Las Últimas Noticias, Gala se refirió a la idea volver con el actual jugador de la UC: "No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro, en absoluto, algo negativo. Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas. Y no es solo conmigo, pasa en general con todas las ex parejas", comentó.

También se le preguntó sobre la supuesta ruptura del futbolista de la Roja con Thati, su última pareja, a lo que Caldirola respondió: "No sé, yo no tengo nada que ver ahí".

Con respecto a su vida amorosa, la figura televisiva aclaró que está soltera actualmente. "Salgo con mis amigas, vivo mi vida, disfruto de mi hija, de mi trabajo. Eso a muchas personas les molesta porque no pueden ver a una mujer libre, sola e independiente. Siempre tiene que ser una mujer de la mano de un hombre. Yo soy una mujer que decide con quién estar y con quién no", cerró.