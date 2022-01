Gala Caldirola reapareció en redes tras las acusaciones contra Iván Cabrera

La modelo española entregó una breve declaración luego que se revelarán una serie de acusaciones por abuso sexual y violencia en contra de su pareja.

Gala Caldirola.

Gala Caldirola utilizó sus redes sociales para dar a conocer un breve mensaje, luego que salieran a la luz una serie de acusaciones de abuso sexual y violencia contra su pareja Iván Cabrera.

La modelo española, que tiene una hija con Mauricio Isla, indicó que “cada experiencia vivida es una lección aprendida. Soy una mujer de buenos valores y confío en que Dios me proteja de las malas intenciones”.

“Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo”, cerró.

Te puede interesar: ¡Bombazo! Kenita Larraín lanzó una esperanzadora predicción para el 2022

Por su parte, su representante Suro Solar le respondió que “las pruebas están para los fuertes, aún que muchas veces no las merezcamos. Sola estarás jamás”.

Tras conocerse estos hechos, la modelo dejó de seguir y borró todas sus imágenes con el bailarín en su cuenta de Instagram.

Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, acusó al ex Yingo de que “dejaba su celular grabando, cuando se iba a hacer eventos, para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba”.

Además, apuntó que informó de estas situaciones a la española, apuntando que “yo creo que sabe, porque él me enviaba videos de él con Gala teniendo sexo y yo le enviaba videos que yo tenía con gente cogiendo”.

Ante esto, Canal 13 anunció suspender la participación de Iván Cabrera en el estelar Aquí Se Baila, que se estrenará en enero y donde el bailarín era uno de los 20 participantes.

En tanto, el oriundo de Independencia señaló que presentará acciones legales en contra de Antonella Muñoz, quien respondió que tiene las pruebas para respaldar sus dichos.