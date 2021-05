Gaete anima a los juveniles de Colo Colo: "No juegan hace más de un año y no se notó"

El extremo de Colo Colo, Juan Carlos Gaete, valoró lo mostrado por los juveniles albos en la dura caída ante Ñublense en Chillán.

Colo Colo no la pasó nada de bien en su reciente visita a Chillán, donde recibió una dura goleada por 5-1 a manos de Ñublense. El partido estuvo marcado por el debut de muchos juveniles albos, quienes tuvieron que jugar de emergencia por el caso positivo de coronavirus y los 17 contactos estrechos en el plantel.

Y a pesar de que el resultado no fue lo que esperaban para su estreno, Gustavo Quinteros realizó un buen balance de lo ocurrido en el Estadio Nelson Oyarzún. Esto porque destacó lo realizado por los jugadores jóvenes en su debut profesional. Punto de vista que igual comparte Juan Carlos Gaete.

El extremo del “Cacique”, que marcó el único tanto de Colo Colo en la lluviosa jornada en la Región de Ñuble, fue uno de los más experimentados en cancha. Y tras eso, aplaudió la labor realizada por la patrulla juvenil, haciendo énfasis en que los torneos de inferiores llevan más de un año suspendidos.

"Los jóvenes no tenían actividad hace más de un año y no se notó, creo", lanzó el delantero, en clara referencia al Fútbol Joven en pausa desde el estallido social. "No se dio, pero seguimos trabajando de la misma forma", señaló.

Gaete de igual manera reveló que Quinteros entregó su respaldo a todos sus dirigidos, sin importar el resultado final. "El profe siempre me ha dado su apoyo, esté o no. Para este partido, todos teníamos su apoyo y tratamos de darlo todo, que se dio, pero el resultado no nos acompañó".

Finalmente, comentó que aguardan por la reincorporación de los compañeros que mantienen cuarentena. “No creo que nos afecte, mis compañeros entrenaron en la casa, vienen a full mentalízanos en ganar. Todos debemos estar preparados para lo que viene”, concluyó.