Gabriel Suazo reveló el motivo de las risas con Rafael Dudamel en el Superclásico

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, dio a conocer algunos detalles del último Superclásico vivido en el Estadio Monumental.

Un gran momento vivió Colo Colo en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021, donde disputaron la edición 189 del Superclásico. El duelo, jugado en el Estadio Monumental, finalizó 1-0 para los albos con gol de Leonardo Gil. Con esto, extendieron a 20 años la mala racha de la U sin ganar en Macul.

Pero más allá de lo que ocurrió con el resultado, uno de los momentos que llamó la atención en el duelo lo vivió el capitán del “Cacique”. Se trata de Gabriel Suazo, quien tuvo un intercambio de palabras con el técnico rival, Rafael Dudamel. En dicha instancia, se les vio a ambos bastante risueños, pero no se escuchó lo que se dijeron.

Pese a eso, el lateral del “Eterno Campeón” reveló el cruce que tuvo con el estratega venezolano. "Lo que pasa es que la pelota pasó al lado de su pie en un saque de banda. Y pensé que me iba a parar la pelota y la dejó pasar entonces le dije 'ah, profe, mala leche' y se rió", reconoció en diálogo con el canal de Twitch de “Elviejodelsaco”.

Eso sí, dejó claro que todo fue bastante amistoso entre ambos, e igualmente reveló la respuesta de Dudamel. "'No, Suazo, es que la rodilla que aquí y allá'. Entonces que cada vez que la pelota salía por ahí siempre me decía algo e incluso la segunda vez que salió si la paró y me la pasó, por eso se rió", relató.

Cabe destacar que Suazo habló sobre lo ocurrido como algo normal que ocurre al interior de la cancha. Y reconoció que no es un futbolista que suela tener presente lo que ocurre en el ámbito personal de sus rivales en los encuentros.