Gabriel Suazo le abre las puertas de Colo Colo a Marcelo Moreno Martins

El capitán del “Cacique” habló sobre la opción de que el delantero boliviano, Marcelo Moreno Martins, llegue al Estadio Monumental.

Gabriel Suazo se refirió al posible arribo de Marcelo Moreno Martins como refuerzo de Colo Colo para esta temporada. Esto tras la salida de Nicolás Blandi, quien dejó un cupo de extranjero vigente con el que Gustavo Quinteros quiere ponerle competencia a Iván Morales.

En conferencia de prensa, el capitán del “Cacique” se refirió al actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y fue claro al respecto. "Moreno Martíns es un jugador que ha jugado en grandes equipos. Goleador, capitán de su selección, pero nosotros no estamos preocupados de eso, nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo”.

“Y si alguien llega, aquí se lo va recibir con los brazos abiertos. Acá se va encontrar con grandes jugadores, grandes personas y con un equipo que lo quiere ganar todo”, reconoció.

"Los más jóvenes tienen claro que la competencia es dura, es el equipo más grande de Chile y acá se traen jugadores experimentados y que son de categoría. Los muchachos demuestran que están para jugar y que si están ahí es porque lo han hecho”, complementó.

Te puede interesar: Cruzeiro se refirió a interés de Colo Colo por Marcelo Moreno Martins

“Estoy seguro que les seguirán dando oportunidades, tienen que ser perseverantes y seguir esforzándose. Todos tienen que seguir dando el máximo en el torneo. Morales es uno de los goleadores del torneo y si (pese a eso) se busca un 9, eso te marca lo que es Colo Colo”, señaló.

“Nosotros sabemos que estamos muy unidos y felices dentro del camarín. Lo demostramos en cada partido. Ellos me alentaron y me subieron el ánimo cuando cometí ese error y yo lo noté y me fui feliz para la casa por esa sensación”.

“Esos son los detalles que marcan a los grandes equipos. Ahí es donde más fuerte tenemos que estar como en el partido anterior. Buscaremos los tres puntos como sea ante Curicó para que no se nos escape Calera”, reconoció.

"Quedan muchos partidos y aun no hemos ganado nada, hay que tener los pies sobre la tierra, hay que ser humilde cuando ganamos y cuando perdemos por eso hay que seguir trabajando y esforzarse al máximo”, cerró.