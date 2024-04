¡Se espera que triunfe en los albos! Gabriel Suazo feliz tras debut de su hermano en Colo Colo

Si bien Colo Colo no está pasando por los mejores momentos, uno que no puede ocultar su felicidad es Gabriel Suazo, ex capitán de los albos quien hoy está brillando en la liga francesa en el Toulouse y que además es uno de los titulares junto a La Roja. Todo esto gracias al buen presente deportivo que está viviendo su hermano.

Cristóbal Suazo, es el hermano menor de Gabriel, quien también está comenzando a pavimentar su camino junto al cacique, pero a diferencia del jugador del Toulouse en Francia, este se dedica a un deporte completamente distinto, ya que es parte de la rama masculina de básquetbol del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Tal como lo hizo en algún momento Gabriel Suazo, su hermano menor Cristóbal tuvo su tan ansiado estreno junto a la camiseta del cacique, cumpliendo así un sueño que también fue festejado en grande a través de sus redes sociales por parte del seleccionado nacional, quien dejó su nombre en alto tras su paso por los albos.

Fue a través de una historia en Instagram, que Gabriel Suazo dio a conocer su felicidad y orgullo por el debut de su hermano Cristóbal en la ya mencionada rama masculina de básquetbol del Club Social y Deportivo Colo Colo. "Orgulloso de ti hermano, feliz que puedas vestir esta hermosa camiseta tú también. Te amo".

Cabe mencionar que la familia de Gabriel Suazo tiene un amplia historia junto a Colo Colo. El actual seleccionado nacional se formó en el cuadro albo y debutó con el primer equipo en 2015, donde logró nueve títulos y fue capitán en 2021 y 2022. Además, su abuela, Nelly Iturra, fue parte de la rama femenina de básquetbol de la institución en la década de los 50'.